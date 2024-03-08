Стас Михайлов выступил в метро Москвы в честь 8 Марта

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 32 0

Что артист пожелал дамам в знаменательную дату?

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец Стас Михайлов выступил в метро Москвы в честь 8 Марта. Артист исполнил свои хиты на станции «Курская».

«Девочки, пускай у вас будет красивая, счастливая долгая жизнь — и не один раз в году вам это нужно желать, а почаще. Девочки, с 8 Марта, счастья, благополучия, здоровья, и любви, без нее ничего не получится», — сказал исполнитель.

В ходе мероприятия прозвучали композиции «Все для тебя», «Только ты» и другие. Перед началом концерта певец поздравил россиянок с праздником.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта. Он пожелал им здоровья, любви и счастья, а также выразил надежду, что праздник подарит дамам много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов.

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