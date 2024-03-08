Машков поздравил жительниц Мариуполя с Международным женским днем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 15 0

Актер лично приехал в город и пообщался с его жителями.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Народный артист России Владимир Машков поздравил жительниц Мариуполя с Международным женским днем, лично приехав в город. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Актер признался, что невероятно рад быть в городе, за судьбой которого следила вся страна и весь мир.

«Вы (жители города. — Прим. ред.) прошли невероятные испытания. И, конечно, мужчины, они бойцы и воины, те, кто по-настоящему любят свою страну», — отметил Машков.

Артист указал, что чувства женщин не имеют предела.

«А женщины, все-таки матери, жены, потому, прежде всего, ваши глубокие чувства, ваши волнения, они огромного размера. И те беды, которые выпадают на нас всех, на вас отражаются максимально. Поэтому даже иногда трудно найти слова, чтобы поддержать вас», — отметил актер.

Артист указал, что знает точно то, что мужчины должны быть рядом с прекрасным полом, поскольку женщины воодушевляют и вдохновляют мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины-медики работают в зоне спецоперации.

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