Мошенники развели актера из «Возвращения Мухтара» на круглую сумму
Мошенники украли у актера из «Возвращения Мухтара» Воеводина 250 тыс. рублей
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какую схему провернули злоумышленники?
У актера Александра Воеводина, известного по роли в сериале «Возвращение Мухтара», мошенники украли 250 тысяч рублей, сообщил источник 5-tv.ru.
Злоумышленник позвонивший Воеводину, представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что артисту необходимо срочно поменять сим-карту. Он также узнал у актера, в каких банках у него есть счета, чтобы «обезопасить» их. Под этим предлогом Воеводину установили на телефон приложение.
Далее актеру позвонил женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и сообщила, что он стал жертвой мошенничества, поэтому необходимо обезопасить свои счета.
Уже после этого актер связался с банком. Там ему сообщили о списании 250 тысяч рублей и проведении еще ряда несанкционированных трансакций. Полиция проводит проверку.
Известным Воеводин стал благодаря своей роли в сериале «Возвращение Мухтара». Он также принимал участие в съемках фильмов «Офицеры», «Горячий снег», «Дети Ванюшина».
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие два слова нельзя произносить во время разговора с телефонными мошенниками.
80%
0.41 98.88
0.68
Нашли ошибку?