Мошенники развели актера из «Возвращения Мухтара» на круглую сумму

Какую схему провернули злоумышленники?

У актера Александра Воеводина, известного по роли в сериале «Возвращение Мухтара», мошенники украли 250 тысяч рублей, сообщил источник 5-tv.ru.

Злоумышленник позвонивший Воеводину, представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что артисту необходимо срочно поменять сим-карту. Он также узнал у актера, в каких банках у него есть счета, чтобы «обезопасить» их. Под этим предлогом Воеводину установили на телефон приложение.

Далее актеру позвонил женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и сообщила, что он стал жертвой мошенничества, поэтому необходимо обезопасить свои счета.

Уже после этого актер связался с банком. Там ему сообщили о списании 250 тысяч рублей и проведении еще ряда несанкционированных трансакций. Полиция проводит проверку.

Известным Воеводин стал благодаря своей роли в сериале «Возвращение Мухтара». Он также принимал участие в съемках фильмов «Офицеры», «Горячий снег», «Дети Ванюшина».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие два слова нельзя произносить во время разговора с телефонными мошенниками.