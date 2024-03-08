«Спектакль окончен»: Полина Гагарина сообщила о скором завершении карьеры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Полина Гагарина сообщила о завершении своей карьеры

«Спектакль окончен»: Полина Гагарина сообщила о скором завершении карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В июне артистка даст свой последний масштабный концерт, который фанаты запомнят навсегда.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» Полина Гагарина ошарашила своих поклонников заявлением. Она сообщила, что совсем скоро практически завершит карьеру. После небольшого перерыва, во время которого звезда планирует набраться сил, количество выступлений будет сокращено, да и приобретут они совсем иной формат. О своем решении она поделилась с изданием KP.RU.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — сказала знаменитость.

Полина Гагарина хотела бы, чтобы последний концерт, запланированный в июне, запомнился фанатам. Поэтому подготовила некое особое послание, которое намерена произнести или спеть на сцене.

К слову, еще летом прошлого года артистка признавалась, что считает своим главным недостатком суетливость. По ее словам, это качество преследует ее, так как она энергичный и активный человек. Поэтому зачастую ей хочется всего и сразу. Артиста очень боится что-то не успеть, поэтому буквально спешит жить. Возможно, из-за этого Гагарина решила сделать паузу в карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое громкое заявление о личной жизни сделала Полина Гагарина в начале февраля.

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