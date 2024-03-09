Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров. В последние годы Правительством России совместно с Правительством Московской области были открыли четыре диаметра наземного метро, которые впервые обеспечили бесшовные поездки между двумя крупнейшими субъектами Федерации — с едиными тарифами, средствами оплаты, стандартами безопасности и комфорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Организация 140 километров выделенных полос в Московской области позволила существенно улучшить перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта», — подчеркнул градоначальник.

В период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса. Управляющие органы продолжат развивать сеть перехватывающих парковок, чтобы жители Московской области могли бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт — к 2030 году планируется обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках в столице и области.

Получит продолжение интеграция билетных систем Москвы и Московской области, в том числе на Ярославском и Павелецком ж/д направлениях, и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта.