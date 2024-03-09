Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы

В нескольких районах на северо-западе Москвы планируют построить детские сады и школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в районе Куркино уже заканчивают строительство учебного корпуса на 550 мест, в Митине — детского сада для 150 малышей.

В Хорошево-Мневниках собираются возвести школу на 1,2 тысячи учеников и два детских сада на 350 мест в каждом.

«В районе Покровское-Стрешнево началось строительство детского сада на 150 мест и школы на 850 учеников. Еще одна школа на 825 мест скоро будет готова. Также в планах возведение двух образовательных комплексов: на 650 и 800 учеников», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что социальная инфраструктура нужна новым кварталам, которые скоро появятся в рамках программы реновации. В нее включили 431 дом на северо-западе столицы: в них живут более 86 тысяч человек. Как сообщил мэр Москвы, для новостроек уже подобрали 40 стартовых площадок.

Всего на северо-западе города 18 домов находятся на этапе строительства, 10 — на этапе проектирования, а 16 — уже ввели в эксплуатацию и передали под заселение.

Ранее Собянин сообщил, что всего на севере столицы по программе реновации идет строительство 30 домов. Уже 16,9 тысячи человек получили здесь новые квартиры. Такое же количество жилых зданий находится на стадии проектирования.