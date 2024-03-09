Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Социальная инфраструктура нужна новым кварталам, которые скоро появятся в рамках программы реновации.

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В нескольких районах на северо-западе Москвы планируют построить детские сады и школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в районе Куркино уже заканчивают строительство учебного корпуса на 550 мест, в Митине — детского сада для 150 малышей.

В Хорошево-Мневниках собираются возвести школу на 1,2 тысячи учеников и два детских сада на 350 мест в каждом.

«В районе Покровское-Стрешнево началось строительство детского сада на 150 мест и школы на 850 учеников. Еще одна школа на 825 мест скоро будет готова. Также в планах возведение двух образовательных комплексов: на 650 и 800 учеников», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что социальная инфраструктура нужна новым кварталам, которые скоро появятся в рамках программы реновации. В нее включили 431 дом на северо-западе столицы: в них живут более 86 тысяч человек. Как сообщил мэр Москвы, для новостроек уже подобрали 40 стартовых площадок.

Всего на северо-западе города 18 домов находятся на этапе строительства, 10 — на этапе проектирования, а 16 — уже ввели в эксплуатацию и передали под заселение.

Ранее Собянин сообщил, что всего на севере столицы по программе реновации идет строительство 30 домов. Уже 16,9 тысячи человек получили здесь новые квартиры. Такое же количество жилых зданий находится на стадии проектирования.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы
11:33
Подминали под себя: как японцы создавали националистическое движение на Сахалине
11:16
Губернатор Ростовской области рассказал о последствия атаки беспилотников на Таганрог
11:04
«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю
10:46
«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ
10:23
Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок