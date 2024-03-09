Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Какие инициативы в приоритете сегодня?

Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр Москвы, в столице продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. По словам Собянина, благодаря этому разработчики могут доработать свой продукт, внедрить в городскую среду и вывести его на новые рынки.

Также градоначальник подчеркнул, что за прошедшие три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований. В результате компании-разработчики привлекли инвестиции свыше 800 миллионов рублей и заключили контракты на сумму более миллиарда рублей.

Помимо этого, в столице продолжат компенсировать расходы на патентование изобретений. Собянин уточнил, что компенсация за получение российского патента составляет 75 тысяч рублей, а за патентование за рубежом — до 2 миллиона рублей.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. Мэр отметил, что средства выделяются и на приобретение оборудования и развитие деятельности. В данном случае возмещается до 50% от всех затрат — максимально 30 миллионов рублей на одну организацию в год. В Москве также есть возможность возместить до 50% инвестиций бизнес-ангелам — максимально 10 миллионов рублей.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«Может помочь»: находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро
14:33
В ДНР сбит украинский истребитель МиГ-29 и уничтожены 197 беспилотников
14:24
Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены
14:09
«Я чувствовала себя бездомной»: Виктория Боня поделилась личной трагедией
13:44
Российские силы отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
13:23
Жестоко: враждующая с Миддлтон Меган Маркл оставила принципы и сделала признание

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок