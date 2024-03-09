В Китае предупредили о росте угрозы появления «болезни Х»

Место и время возникновения очага заболевания предсказать очень сложно.

Избежать появления «болезни Х» будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию. Об этом заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн.

«Хотя возникновение „болезни X“ трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться», — цитирует эксперта цифровая газета Тhe Рaper.

Характеристиками условной болезни Хэшэн назвал высокую патогенность и скорость распространения, и активную мутацию. Место и время возникновения очага болезни предсказать очень сложно, добавил чиновник.

Факторами риска появления «болезни Х», по словам Хэшэна, станут ускорение изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.

«Болезнь Х» — абстрактное заболевание, которое, по прогнозам, должно стать во много раз сильнее и опаснее поразившего планету коронавируса и привести к катастрофической эпидемии. Появление страшной инфекции еще в 2021 году предрек ученый-медик Жан-Жак Муембе-Тамфум, ранее открывший лихорадку Эбола. Он заявил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, большинство которых рождаются в тропических лесах Африки. Кроме того, возможно появление новых патогенов, передающихся человеку от животных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ученые готовятся к появлению новых возможных пандемий.