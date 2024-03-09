В Китае предупредили о росте угрозы появления «болезни Х»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

В КНР заявили, что «болезни X» сложно избежать, но можно на нее отреагировать

В Китае предупредили о росте угрозы появления «болезни Х»

Фото: depositphotos / DragonImages

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Место и время возникновения очага заболевания предсказать очень сложно.

Избежать появления «болезни Х» будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию. Об этом заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн.

«Хотя возникновение „болезни X“ трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться», — цитирует эксперта цифровая газета Тhe Рaper.

Характеристиками условной болезни Хэшэн назвал высокую патогенность и скорость распространения, и активную мутацию. Место и время возникновения очага болезни предсказать очень сложно, добавил чиновник.

Факторами риска появления «болезни Х», по словам Хэшэна, станут ускорение изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.

«Болезнь Х» — абстрактное заболевание, которое, по прогнозам, должно стать во много раз сильнее и опаснее поразившего планету коронавируса и привести к катастрофической эпидемии. Появление страшной инфекции еще в 2021 году предрек ученый-медик Жан-Жак Муембе-Тамфум, ранее открывший лихорадку Эбола. Он заявил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, большинство которых рождаются в тропических лесах Африки. Кроме того, возможно появление новых патогенов, передающихся человеку от животных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ученые готовятся к появлению новых возможных пандемий.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
«Время борьбы и свершений»: Скляр рассказал о концерте группы «Ва-Банкъ» в Москве
17:50
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Люберцах
17:41
В Китае предупредили о росте угрозы появления «болезни Х»
17:29
«Передал слова Путина»: к чему приведут скандальные переговоры Трампа и Орбана в США
17:07
«Мучительное и тяжелое забивание свай»: «праздничный» танец Волочковой на 8 Марта подняли на смех
16:53
Бузова кусает локти: Краймбрери впервые появилась на публике с Давой и подтвердила роман

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Жестоко: враждующая с Миддлтон Меган Маркл оставила принципы и сделала признание
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок