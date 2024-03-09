«Душа нараспашку»: почему SHAMAN не выходит на сцену в пиджаке и галстуке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 221 0

SHAMAN признался, что ему некомфортно выступать в пиджаке и галстуке

Фото, видео: SHAMAN; 5-tv.ru

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Исполнитель перед концертом в «Крокус Сити Холле» в честь 8 Марта ответил на вопрос, как сформировался его сценический образ.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что его сценический образ, который часто становится предметом споров у поклонников и критиков его таланта, начал формироваться еще в детстве.

«Если погрузиться в мое прошлое, когда мне было, не знаю, пять-шесть лет, и увидеть мой образ на сцене, то там тоже присутствовали кожаные штаны и белая рубашка», — рассказал певец на пресс-подходе перед концертом в «Крокус Сити Холле».

Дронов отметил, что он выступает уже почти 30 лет и за это время постиг законы жанра, поэтому четко знает, в чем будет выигрышнее смотреться на сцене. А если его сценический образ вызывает споры и неоднозначную оценку, то это даже лучше, уверен он.

«Если это обсуждается, если это запоминается и является предметом каких-то сплетен, пересудов, значит, я попал в самую точку», — пояснил SHAMAN.

Также он объяснил, почему не выступает в пиджаке и галстуке, которые, по мнению многих поклонников, ему были бы очень к лицу.

«В пиджаке, галстуке, рубашке, то есть в условно говоря классическом костюме мне достаточно некомфортно находиться, потому что он обязывает постоянно поправляться… У меня очень широкие движения, я всегда расстегнут, всегда душа нараспашку, чтобы дышалось», — признался певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на концерте SHAMAN в «Крокус Сити Холле» боец СВО сделал предложение своей девушке.

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