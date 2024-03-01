Шура выскочил как ошпаренный с шоу Бузовой из-за скандала
Провокатора пытались остановить ведущие, но это не помогло.
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Певец Шура вступил в перепалку с одним из гостей в студии шоу, которое ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Ссора произошла, когда участники программы начали обсуждать тему присутствия детей на вечеринках.
Некто начал оскорблять Шуру — артисту такое отношение не понравилось и он немедленно вступил в конфликт. Молодого человека даже пыталась остановить Бузова, но это не привело к успеху.
Шура в итоге не стал терпеть резких высказываний в свой адрес и покинул студию. Он вернулся только после того, как буйного гостя попросили уйти.
При этом некоторые пользователи сети считают, что этот «конфликт» мог быть заранее прописан в сценарии. И все же фанаты активно поддержали Шуру в социальных сетях после инцидента.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка Евгения Медведева попала в неприятную ситуацию на ток-шоу Бузовой. В итоге во время скандала она встала и ушла без объяснений.
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