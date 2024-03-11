Главные итоги: завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар»

«Оппенгеймер» Нолана получил «Оскар» как лучший фильм
Фото, видео: Reuters / Mike Blake ; 5-tv.ru
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«Барби» или «Оппенгеймер»?
В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар». Она проходила в Dolby Theatre в Голливуде.
Ведущим мероприятия был комик Джимми Киммел. Победителей объявляли звезды вроде Дженнифер Лоуренс, Зендеи и Арнольда Шварценеггера.
Триумфаторы «Оскара»
- Лучший фильм — «Оппенгеймер».
- Лучшая актриса — Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».
- Лучший актер — Киллиан Мерфи за фильм «Оппенгеймер».
- Лучший режиссер — Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер».
- Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за фильм «Оставленные».
- Лучший актер второго плана — Роберт Дауни мл. за фильм «Оппенгеймер».
- Лучший мультфильм — «Мальчик и птица».
- Лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов».
- Лучшая документалка — «20 дней в Мариуполе».
- Лучшая короткометражка — «Чудесная история Генри Шугара».
- Лучший грим, прически, работа художника-постановщика и костюмы — «Бедные-несчастные».
- Лучший монтаж, операторская работа, оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».
- Лучшая песня — «What Was I Made For?» от Билли Айлиш из фильма «Барби».
Ранее 5-tv.ru писал, что сценарист «Приключений Паддингтона-2» и мультфильма «Лука» Саймон Стефенсон обвинил создателей фильма «Оставленные» в плагиате.
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