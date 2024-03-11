Главные итоги: завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 47 0

«Оппенгеймер» Нолана получил «Оскар» как лучший фильм

Фото, видео: Reuters / Mike Blake ; 5-tv.ru

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«Барби» или «Оппенгеймер»?

В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар». Она проходила в Dolby Theatre в Голливуде.

Ведущим мероприятия был комик Джимми Киммел. Победителей объявляли звезды вроде Дженнифер Лоуренс, Зендеи и Арнольда Шварценеггера.

Триумфаторы «Оскара»

  • Лучший фильм — «Оппенгеймер».
  • Лучшая актриса — Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».
  • Лучший актер — Киллиан Мерфи за фильм «Оппенгеймер».
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер».
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за фильм «Оставленные».
  • Лучший актер второго плана — Роберт Дауни мл. за фильм «Оппенгеймер».
  • Лучший мультфильм — «Мальчик и птица».
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов».
  • Лучшая документалка — «20 дней в Мариуполе».
  • Лучшая короткометражка — «Чудесная история Генри Шугара».
  • Лучший грим, прически, работа художника-постановщика и костюмы — «Бедные-несчастные».
  • Лучший монтаж, операторская работа, оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».
  • Лучшая песня — «What Was I Made For?» от Билли Айлиш из фильма «Барби».

Ранее 5-tv.ru писал, что сценарист «Приключений Паддингтона-2» и мультфильма «Лука» Саймон Стефенсон обвинил создателей фильма «Оставленные» в плагиате.

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