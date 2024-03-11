Элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского: «Явно недовольны»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 101 0

РИА Новости: недовольная элита ВСУ обсуждает свержение Зеленского

Элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского: «Явно недовольны»

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Боевики считают, что менять надо было не главкома армии, а совсем другого командира.

В элитных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) всерьез обсуждают свержение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

«Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — говорится в заявлении.

Источник рассказал об обсуждениях среди элитных подразделений морской пехоты, спецназа, разведки и представителей Службы безопасности Украины (ВСУ), которые «явно недовольны сменой командования». Речь идет об отставке Валерия Залужного и назначении на пост главнокомандующего войсками Александра Сырского.

Именно этим и недовольны боевики. Так, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима» назвал «крысами» тех, кто не хочет вставать на защиту Залужного. По его словам, сегодня на Украине нужно менять другого командира — именно Зеленского.

«Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», — заявил «Зима».

Тем временем стало известно о назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Военный эксперт Константин Сивков уверен, что Зеленский таким образом просто избавился от своего главного конкурента, отправив его в другую страну на «политическую пенсию».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский планирует уволить министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.

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