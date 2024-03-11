Последний путь: стало известно, где и когда похоронят диктора Моргунову

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Алина Крылова
Алина Крылова 52 0

Диктора Светлану Моргунову похоронят Троекуровском кладбище

Последний путь: стало известно, где и когда похоронят диктора Моргунову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Голос центрального телевидения СССР, до боли знакомый многим, скончалась на 85-м году жизни.

Скончавшаяся на 85-м году жизни диктор советского центрального телевидения Светлана Моргунова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в беседе с ТАСС сообщил племянник знаменитости, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Известие о смерти Моргуновой обрушилось на российского слушателя вечером 10 марта. По предварительной информации, последние месяцы ведущая программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта» тяжело болела и практически не вставала с кровати. Окончательно здоровье Моргуновой подорвала смерть единственного сына — Максим ушел из жизни в 2020 году.

После утраты самого близкого человека Моргунова отреклась от общения с друзьями и знакомыми и превратилась в затворницу.

Проводить знаменитость в последний путь коллеги и родственники смогут 14 марта: именно на этот день запланирована траурная церемония. Начнется она с прощания в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского. Последний покой Моргунова найдет на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходило с Моргуновой незадолго до смерти.

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