Мошенники через «Госуслуги» увели у народной артистки РСФСР Абросимовой почти 500 тысяч рублей

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 32 0

Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой почти 500 тысяч рублей

Мошенники через «Госуслуги» увели у народной артистки РСФСР Абросимовой почти 500 тысяч рублей

Фото: Кадр из х/ф «Лиговка». Режиссер: Александра Бутько, Алексей Молочник, 2010г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Почти 500 тысяч рублей украли телефонные мошенники у народной артистки РСФСР Тамары Абросимовой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что неизвестные действовали под видом оказания услуг сотовой связи. Они смогли получить доступ к персональным данным актрисы, зашли в ее аккаунт на «Госуслугах» и провели два платежа.

Их общая сумма составила 477 тысяч рублей. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Российским зрителям Абросимова знакома по ролям в фильмах «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» и «Сентиментальный роман». В 2015 угоду она была удостоена благодарности президента России за заслуги в развитии отечественной культуры, туризма и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Директор Буйнова назвал следующую жертву мошенников, вымогающих деньги.

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.63
-0.12 99.13
0.25
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

23:36
Хозяйке на заметку: как без потери вкуса сделать блины менее калорийными
23:22
Пробудили древние силы: почему после смерти Елизаветы II королевская семья полетела в тартарары
23:05
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до шести
23:01
МИД Украины вызвал нунция Ватикана из-за слов Папы Римского
22:56
«Станет трагедией»: Столтенберг заговорил о капитуляции Украины
22:43
Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на ядерное оружие

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Вплоть до запрета на отпевание: что верующим категорически нельзя делать на Масленицу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок