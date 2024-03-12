«До мяса»: у мужчины из Пермского края слезла кожа со всего тела во время лечения в больнице

Что стряслось с ним на самом деле?

Мужчина из Пермского края утверждает, что остался без кожи из-за лекарств, которые ему давали в больнице. Жуткие раны на теле пациента при этом нисколько не смущали врачей — помощи он якобы не получил.

Супруга пострадавшего Кристина рассказала 5-tv.ru о случившемся. Еще в канун Нового года ее муж почувствовал себя плохо, жаловался на высокую температуру, от которой не спасали таблетки.

После праздников мужчина обратился в поликлинику, а затем оказался в инфекционном отделении. Спустя три недели его выписали, но вскоре позвонили, сообщили диагноз и направили в Пермь на терапию.

В стационаре он оказался 19 февраля, на следующий день начал получать препараты. Что это были за лекарства, не знал ни пациент, ни его близкие, говорит супруга.

Как отметила Кристина, медики якобы не рассказали, чем лечили ее супруга. Тем временем он пил по восемь таблеток за раз и постепенно покрывался жуткими волдырями, которые лопались и болели.

Через пять дней после начала терапии врачи, оценив результат, отменили лекарство, отмечает Кристина. Пациент к этому моменту уже не мог встать с койки, он выглядел как заживо сожженный, кожа слезла даже с пяток, рассказывает жена.

«Сначала у него были волдыри по всему телу, потом это все начало облезать, и вот такие как будто ожоги получились. Таблетки отменили, начали какие-то капельницы ставить. Названия препаратов мы до сих пор не знаем, нам никто ничего не сказал, ему тоже не говорят, а он спрашивал сколько раз!» — поделилась Кристина.

Жена пострадавшего утверждает, что на ее звонки в больнице никто не отвечал, а заведующий заинтересовался пациентом только после обнародования истории. Кристина пожаловалась на врачей в своей публикации, об этом написала и местная пресса.

И, хотя больным наконец начали активно заниматься, вины своей медики не признали. В клинике заявили, что хоть и редко, но препараты могут спровоцировать нежелательную реакцию, подчеркнув, что побочный эффект вовремя купирован, помощь оказана.

«Он мне просто скидывает свою фотографию, где у него уже такое лицо прям, уже не совсем хороший взгляд и так далее. Пишет: „Мне совсем плохо“. Потом он мне скидывает фотографии, что у него такие волдыри по всему телу, на пятках даже, он ходить не мог. А лечащий врач раз-два в неделю зайдет и уйдет, он ее, как правило, толком не видел», — рассказала супруга пациента.

Сейчас мужчине уже лучше — кожа постепенно восстанавливается, он уже в состоянии ходить, однако до полного исцеления еще далеко. Семья намерена судиться с медучреждением после выписки.

«Сейчас в реанимации в данный момент, но хотя бы уже ногами ходит — уже хорошо. Видимо, благодаря всяким СМИ, в больнице начались проверки, его сегодня же экстренно перевели в другую больницу, в реанимацию, в стерильную палату», — поражается Кристина.

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