Ушлые в деле: какую схему лишения квартир придумали аферисты в Москве

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Московские аферисты отнимают квартиры у людей под предлогом пожизненной ренты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ ; 5-tv.ru

Этим людям никогда нельзя доверять: будьте внимательны.

Пожилая москвичка лишилась единственного жилья и даже не поняла этого, пока в квартиру не заселились чужие люди. Оказалось, женщина стала жертвой банды аферистов. Ушлые дельцы обвели ее вокруг пальца с помощью детально продуманной схемы, а одну из ролей даже сыграл известный на всю страну якобы маг и колдун. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков разбирался в запутанной истории.

Где ключи?!

Переломанные кости ног срослись, но психологическая травма, вероятно, останется с пенсионеркой на всю жизнь. Как и обида на подругу, которая ее предала. Юлия Горбанева уверена, что ее знакомая Елена Иванюк пыталась расправится с ней из-за квартиры, и выдать убийство за несчастный случай.

«Мне просто удалось увернуться. После того как она меня второй раз переехала, мне удалось быстро встать на ноги и отползти между машинами. Я начала очень сильно кричать и звать на помощь. Она хотела меня убить», — рассказала потерпевшая.

Горбанева несколько лет работала в одной организации с Еленой Иванюк, которую сейчас обвиняет в покушении. Когда у пенсионерки начались проблемы со здоровьем — бывшая коллега пришла на помощь и предложила оформить договор пожизненной ренты. Обещала заботу, лечение и по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Взамен — после смерти Горбаневой должна была получить двушку недалеко от третьего транспортного кольца. Но как только хозяйка поставила подпись, приятельница будто испарилась, а про деньги — предложила забыть. А во время их встречи в Подмосковье Елена сбила пенсионерку на машине. Как считает пострадавшая, умышленно.

«Пострадавшая была уведомлена сотрудниками ГИБДД о необходимости прибыть в полицию для решения вопроса о прохождении СМЭ, но до настоящего времени не явилась», — отметил официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Почему женщина сделала такой выбор? Подробности — смотрите в репортаже.

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