Собянин сообщил о росте числа разработок компаний ОЭЗ «Технополис Москва»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

На шести площадках особой экономической зоны работает уже больше 200 предприятий.

Собянин сообщил о росте числа разработок компаний ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» стремительно развивается и занимает уже больше 280 гектаров. Сегодня это шесть площадок, свыше 16 тысяч рабочих мест и около 400 уникальных разработок, рассказал своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Только в 2023 году территория увеличилась на 53 гектара после ввода в эксплуатацию индустриального парка „Руднево“, на базе которого по поручению Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем», — написал мэр Москвы.

Недавно в границы ОЭЗ вошел участок площадью больше пяти гектаров. Там расположен бывший производственный корпус автомобильного завода имени Ленинского комсомола. После его реконструкции на территории особой экономической зоны начнут работать предприятия московского кластера электромобилестроения. В планах — организовать в столице производство литийионных батарей.

В ОЭЗ «Технополис Москва» работает уже больше 200 предприятий. Они инвестировали в экономику города свыше 160 миллиардов рублей. Большую часть их собственных разработок регистрируют в виде патентов, лицензий, свидетельств, ноу-хау и товарных знаков. Так, в 2023 году компании оформили свыше 50 уникальных идей.

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