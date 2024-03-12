Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Передовые технологии должны быть в каждом учреждении: это главная задача.

Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

В Москве в рамках комплексной модернизации системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием активно решается одна из важнейших задач на этом направлении — обновление материально-технической базы колледжей. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Практическим занятиям в колледжах уделяется повышенное внимание, ведь именно на них студенты смогут получить те компетенции и навыки, которые позволят при выходе на работу оперативно включиться в производственный процесс. При этом во многих колледжах пока пользуются устаревшим оборудованием.

«Поэтому задача на этот год — модернизировать и переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых», — написал Собянин. К концу февраля современное оборудование передали уже более чем в 30 колледжей. Среди них — Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

«Переоснастили IT-Кванториум, компьютерный полигон и ряд лабораторий, а также кабинеты по компьютерному моделированию и проектированию цифровых устройств, — сообщил мэр. — Для этих целей закупили 1280 единиц высокотехнологичного оборудования».

Градоначальник также отметил, что на специалистов со средним профессиональным образованием в Москве — высокий спрос, в том числе в таких отраслях, как ИТ, машиностроение, пищевая промышленность. Задача властей Москвы — помочь молодым людям стать квалифицированными и конкурентоспособными специалистами, которых ждут профессиональный и карьерный успехи», добавил Собянин.

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