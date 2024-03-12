Источник сообщил о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

В социальных сетях появились кадры самолета с горящим двигателем.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, а в социальных сетях распространились кадры ЧП.

По информации источника, при взлете у самолета обнаружили возгорание одного из двигателей, после чего было принято решение возвращаться на аэродром. Предварительно, пилот Ил-76 при развороте потерял управление, и борт упал при посадке.

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Ил-76, Белгородская область

Следственный комитет РФ / ТАСС

В январе потерпел крушение Ил-76. Все произошло в Белгородской области, это подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Самолет Ил-76 совершал плановый полет, в ходе которого и произошло ЧП. Как уточнили в Минобороны РФ, все случилось около 11:00 по московскому времени.

«На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — уточнили в ведомстве.

К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) для установления причин катастрофы.

Ил-76 — многоцелевой стратегический самолет, разработанный в Советском конструкторском бюро Ильюшина. Он был запланирован как коммерческий грузовой самолет в 1967 году для замены Ан-12. Предназначался для доставки тяжелой техники в отдаленные и плохо обслуживаемые районы.

Ми-8, Бишкек

В столице Киргизии Бишкеке упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает местное агентство Кабар и издание Vesti.kg.

Предварительно известно, что Ми-8 потерпел крушение около восьми утра по московскому времени рядом с селом Достук. Вероятно, это был учебно-тренировочный полет, в котором были задействованы восемь человек экипажа.

По данным СМИ, в результате падения один человек погиб, еще семь пострадали.

Су-24, Волгоградская область

Виталий Невар / ТАСС

В сентябре прошлого года В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточнялось, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Известно, что самолет не нес боекомплект и упал в безлюдной местности.

В Минобороны добавили, что к месту происшествия немедленно направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ан-2, Чукотка

Пилот самолета Ан-2, которому пришлось сделать аварийную посадку на Чукотке, Алексей Левин рассказал в беседе с 5-tv.ru о том, что произошло.

Во время полета была облачность, которую вскоре пробили пилоты. Однако при приближении к аэродрому судно попало в сильный снеговой заряд. Для его преодоления пилоты «дали газу», но самолет затрясло, произошла потеря мощности, и тогда судно упало на сопку. В последний момент перед приземлением они пытались набрать высоту.

На борту находились три человека. Двое из них пошли искать связь, а Левин остался ждать помощи у самолета.

«Сам 12 часов на морозе героически отсиживался, пока помощь не придет. Одного отпускать было страшно, мало ли, человек потеряется. Поэтому я их отправил двоих. А сам сказал, что буду сидеть, ждать», — поделился Левин.

Борт пропал с радаров утром в пятницу, 10 ноября. Известно, что в 10:40 он вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный, но потом не вышел на связь. Судно должно было прилететь в 12:40, однако, так не прибыло.

В этот же день самолет нашли, в нем находились второй пилот и пассажир, капитан судна отправился пешком до места связи. Позже нашли и его. Живым, но в тяжелом состоянии. Всех троих доставили в артели. Однако вылететь за ними сразу не смогли из-за погодных условий.

Су-34, Воронежская область

ITAR-TASS / ТАСС

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области в сентябре 2023 года. На борту в момент ЧП находились два человека экипажа. Они сумели катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что угрозы здоровью членам экипажа нет. Однако, как рассказал источник 5-tv.ru после падения самолета на месте начался сильный пожар. Где именно упало воздушное судно — не уточнялось.

Также источник назвал предварительную причину случившегося. По его словам, к крушению истребителя привел отказ стойки шасси. Он также подтвердил, что экипажу удалось успешно катапультироваться.

Су-34, Ейск

www.globallookpress.com / vk.com/krd_chp

Тринадцать человек — среди них трое детей — погибли после падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске 17 октября 2022 года. Пострадавших распределили по больницам — четверых самых тяжелых отправили в Краснодар, остальные 15 проходят лечение в местной клинике. С успевшими катапультироваться пилотами сразу начали работать следователи.

Разбирать завалы на месте падения Су-34 спасатели закончили только на следующие сутки после ЧП. Трагедия унесла жизни как минимум 13 местных жителей. Трое из них — дети. Поисково-спасательная операция шла всю ночь. Работу осложняли обрушившиеся перекрытия и фасад. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 68 человек, 360 эвакуировали. Хоть все и закончилось, но людей долго не подпускали к дому. Оставалась опасность частичного обрушения.

Су-34 рухнул аккурат в девятиэтажку. Самолет снижался, затем — яркая вспышка. Поднимался столб черного дыма. Огонь моментально охватывал весь подъезд, пламя до девятого этажа.

Пожарные машины пришлось парковать рядом с обломками фюзеляжа, которые раскидало по всему двору. По словам спасателей, никакого взрыва при падении истребителя не было. Полыхало разлившееся топливо. Спасатели справились с огнем за три часа.

Уже известно — это был учебно-тренировочный полет, истребитель потерпел крушение при наборе высоты. Загорелся один из двигателей. Пилоты уводили бомбардировщик подальше от жилых домов, но не дотянули до моря меньше километра. Пытались спасти людей до последнего, сами катапультировались за пару секунд до крушения.

Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. Четверо тяжелораненых из реанимации вертолетом санавиации доставили в краевую больницу. Те кто, не пострадал, находились какой-то период в пунктах временного размещения.

В 100 метрах от дома, где произошел пожар, развернули оперштаб МЧС и пункт обогрева. В палатке можно было выпить чай и обратиться за помощью. Дежурили бригады медиков и приехали дополнительные бригады коммунальщиков, которые оказывали содействие и на протяжении всей ночи участвовали в разборе завалов и ликвидации последствий.

А следователи устанавливали причины трагедии. По одной из версий — Су-34 был технически неисправен, по другой — в двигатель истребителя попала птица.