Пока не слишком поздно: две болезни в разы увеличивают риск преждевременной смерти у женщин

Какие тревожные сигналы не стоит игнорировать?

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни женщин в России достигает 80 лет. Конечно, если не уделять должного внимания здоровью, то этот срок сильно сокращается.

Врачи называют минимум два недуга, способных оборвать жизнь пациенток значительно раньше отведенного ему времени. Зарубежные специалисты провели соответствующие исследования, респондентами которых стали 3274 женщины, пишет 7Дней.ru.

Результаты были неутешительными: если врачи диагностировали у «подопытных» сочетание сразу двух диагнозов, риск ранней смерти возрастал в 2,6 раза. Самыми опасными из них врачи называют вирус папилломы человека и метаболический синдром.

Именно они могут подвести черту под счастливой и благополучной жизнью женщины любого возраста и благосостояния. При этом важно помнить: некоторые особо опасные штаммы ВПЧ могут стать спусковым крючком для возникновения рака шейки матки.

Именно поэтому пациенткам от 18 лет и старше как никогда важно не забывать проводить ежегодную диспансеризацию. Метаболический синдром — это увеличение массы висцерального жира, проявляющееся возникающими на талии дополнительными объемами.

При этом диагнозе у пациентки повышается давление, уровень сахара и холестерина в крови. Метаболический синдром повышает риск заражения ВПЧ, что продиктовано возникающими «пробоинами» в иммунитете.

Течение этого синдрома требует регулярного наблюдения специалистов, специальных анализов и консультации профильных экспертов.

Ранее 5-tv.ru писал о признаках ранней менопаузы.