Никогда не спите меньше: какое количество часов сна приведет к диабету

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 16 0

Недостаток сна повышает риски развития сахарного диабета второго типа

Никогда не спите меньше: какое количество часов сна приведет к диабету

Фото: www.globallookpress.com / Polly Wreford

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Ночью все главные системы организма проходят необходимую «диагностику».

Недостаток сна сильно влияет на здоровье человека. Ночной отдых меньше шести часов в сутки повышает риски развития сахарного диабета второго типа даже при здоровом образе жизни.

Такое исследование провели ученые из Швеции и Китая, сообщает KP.RU. В эксперименте поучаствовало около 250 тысяч взрослых людей.

Показатели здоровья у людей отслеживались на протяжении почти 13 лет. Выяснилось, что у 3,2% участников исследования развился сахарный диабет второго типа. Данные показали, что сон меньше шести часов в сутки был независимым от других фактором.

«Причиной тому могут быть различные последствия недостатка сна: нарушение чувствительности клеток к инсулину, повышение активности симпатической нервной системы, изменение кишечной микробиоты», — сообщила врач — эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Если наладить сон не получается, например, из-за работы, то нужно наладить питание, занятия спортом, активное времяпрепровождение. Пока человек спит, отстраиваются все главные системы нашего организма: нервная система, дыхательная и иммунная системы, эндокринная система и сердечно-сосудистая система.

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