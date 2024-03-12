Лавров напомнил о выпадах Запада в адрес России после госпереворота на Украине

Дипломат выступил в Доме русского зарубежья в Москве.

Страны Запада, которые организовали госпереворот на Украине в 2014 году, сразу обвинили во всем Россию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Когда этот госпереворот случился, то все элиты на Западе, прежде всего те, кто готовил этот путч, сразу стали показывать пальцем на Россию, закатили истерику, (стали — Прим. ред.) обвинять нас во всех грехах, в нарушении международного права», — сказал министр.

Дипломат выступил в Доме русского зарубежья в Москве на вечере, посвященном 90-летию профессора, представителя Движения российских соотечественников за рубежом Дмитрия Шаховского.

Ранее 5-tv.ru писал, что послы стран — членов Евросоюза были приглашены министром иностранных дел России Сергеем Лавров недавно для разговора перед выборами президента. Однако они отказались.

Министр поделился, что у властей накопилось много материалов о подготовке посольства ЕС в Москве к выборам, включая механизмы вмешательства, создание поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров, а также вещи, которыми посольство не может заниматься.