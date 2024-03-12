Лавров напомнил о выпадах Запада в адрес России после госпереворота на Украине

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Лавров: страны Запада закатили истерику после госпереворота на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дипломат выступил в Доме русского зарубежья в Москве.

Страны Запада, которые организовали госпереворот на Украине в 2014 году, сразу обвинили во всем Россию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Когда этот госпереворот случился, то все элиты на Западе, прежде всего те, кто готовил этот путч, сразу стали показывать пальцем на Россию, закатили истерику, (стали — Прим. ред.) обвинять нас во всех грехах, в нарушении международного права», — сказал министр.

Дипломат выступил в Доме русского зарубежья в Москве на вечере, посвященном 90-летию профессора, представителя Движения российских соотечественников за рубежом Дмитрия Шаховского.

Ранее 5-tv.ru писал, что послы стран — членов Евросоюза были приглашены министром иностранных дел России Сергеем Лавров недавно для разговора перед выборами президента. Однако они отказались. 

Министр поделился, что у властей накопилось много материалов о подготовке посольства ЕС в Москве к выборам, включая механизмы вмешательства, создание поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров, а также вещи, которыми посольство не может заниматься. 

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Бывший замглавы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО
23:43
Делала по «грандиозной скидке»: сестра Ефремова перенесла обширный инфаркт после пластики
23:29
«Он схватил меня за волосы»: глухонемую таксистку жестоко избили в Подмосковье
23:14
«Росатом» показал работу 3D-принтера RusMelt
23:13
Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта
22:59
Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок