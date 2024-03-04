«Где это видано»: почему послы Евросоюза отказались от встречи с Лавровым

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 081 0

Лавров: перед выборами были приглашены послы ЕС, но они отказались от визита

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

О чем хотел с ними побеседовать российский министр?

Послы стран — членов Евросоюза были приглашены министром иностранных дел России Сергеем Лавров недавно для разговора перед выборами президента. Однако они отказались. Об этом Лавров рассказал в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Он поделился, что у властей накопилось много материалов о подготовке посольства ЕС в Москве к выборам, включая механизмы вмешательства, создание поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров, а также вещи, которыми посольство не может заниматься. Тогда примерно полторы недели назад было решено пригласить послов на встречу. Лавров намеревался рассказать о том, что Москва советует из лучших побуждений не заниматься вышеуказанными вещами.

«За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту — „Мы решили не ходить“. Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» — сказал министр.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о нежелании «лагеря войны» на Западе менять свой курс.

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