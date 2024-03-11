На Западе указали на неспособность Макрона создать коалицию поддержки Украины

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 42 0

AFP: у Макрона не получается создать коалицию для поддержки Украины

На Западе указали на неспособность Макрона создать коалицию поддержки Украины

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Похоже, он не понимал, во что ввязался на этот раз.

Президент Франции Эммануэль Макрон не может найти партнеров, которые вместе с ним будут поставлять Украине дальнобойное оружие и военный контингент. Об этом сообщило агентство AFP.

«Идея была в том, чтобы объявить в Киеве не только о новых поставках французских вооружений Украине, но также о серьезных решениях от лица всех западных союзников о переходе на новый этап в поддержке Киева», — говорится в материале.

Лидер Франции до сих пор не выбрал даты, в которые совершит дипломатическую поездку в Киев. Однако до этого он обещал приехать на Украину до середины марта.

Источник агентства рассказал, что Макрон хотел нанести визит при достижении определенных результатов, но он и не предполагал, что для создания коалиции потребуется очень много усилий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елисейский дворец планирует отложить визит Макрона на Украину из-за инцидента в Одессе.

Тема:
Спецоперация
12 мар
В ЦРУ заявили о возможности Украины ударить по Крыму в случае одобрения нового пакета помощи
12 мар
В Германии заявили о захвате танка Leopard войсками России
12 мар
Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях
11 мар
МИД Украины вызвал нунция Ватикана из-за слов Папы Римского
11 мар
«Станет трагедией»: Столтенберг заговорил о капитуляции Украины
11 мар
Зеленский заявил о строительстве трех линий фортификационных укреплений
11 мар
«Похожи на лающих собак»: сценарий отправки войск НАТО на Украину расколол ЕС
11 мар
МИД Литвы призвал упразднить «красные линии» по отправке западных войск на Украину
11 мар
Пять человек оказались под завалами после удара ВСУ по Макеевке
11 мар
Российские штурмовики зачищают позиции ВСУ в районе Приютного
Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.63
-0.12 99.13
0.25
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

1:06
В ЦРУ заявили о возможности Украины ударить по Крыму в случае одобрения нового пакета помощи
1:01
Страшный взрыв прогремел в Киеве
0:57
Разведка США заявила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО
0:55
В Германии заявили о захвате танка Leopard войсками России
0:43
Вплоть до проблем с сердцем: о чем может сигнализировать зубная боль
0:28
Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«История не умирает»: кто должен ответить за гибель 22-летней эквилибристки в цирке Запашного
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок