Сын экс-главы Франции Шарля де Голля Филипп умер в возрасте 102 лет

Умер адмирал в отставке и бывший сенатор Филипп де Голль. Об этом сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на его сына Иву.

«Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет», — сказал он.

Филипп де Голль является старшим и единственным сыном первого президента Франции Шарля. Он родился 28 декабря 1921 года в Париже. Де Голль окончил военно-морское училище, после чего вступил в 1940-м в ВМФ Франции. Через восемь лет получил звание лейтенанта, в 1956-м — капитан-лейтенанта, а в 1980-м — адмирала. Военную карьеру Филипп де Голль завершил в 1982 году.

С 1986 по 2004-й он занимал должность сенатора от Парижа. Филипп де Голль также посвятил свою жизнь увековечению памяти своего отца.

