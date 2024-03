Ушел во сне: автор хита All by Myself Эрик Кармен умер в возрасте 74 лет

Песня легендарного музыканта стала жемчужиной репертуара Селин Дион через 20 лет после премьеры.

Эрик Кармен, американский певец и автор песен, известный такими хитами, как Hungry Eyes, Never Gonna Fall in Love Again и All By Myself, скончался на 75 году жизни. Об этом рассказала его жена Эми на его официальном сайте. Вдова в своем сообщении попросила поклонников и журналистов уважать частную жизнь семьи и не донимать скорбящих родственников артиста. Она также процитировала еще один хит покойного Love Is All That Matters, закончив пост словами: Любовь — все, что имеет значение, верная и вечная».

«С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала очень многих. И она станет его непреходящим наследием», — написала Эми Кармен.

Эрик Кармен родился в Кливленде, штат Огайо, он увлекся музыкой в раннем детстве, он брал уроки игры на фортепиано, гитару освоил самостоятельно. Первого успеха добился в качестве солиста группы Raspberry, написав композиции Go All the Way, Let's Pretend, I Wanna Be With You и другие. Сольную карьеру начал в конце 1975 года, его первые два сингла All By Myself и Never Gonna Fall in Love Again стали большими хитами в 1976-м. Взлет продолжался до 1980-го, после чего последовал перерыв в карьере.

Спустя четыре года Кармен написал саундтрек к фильму «Свободные» с Кевином Бейконом в главной роли, это была песня Almost Paradise. Еще через год страну облетел новый хит I Wanna Hear It From Your Lips. А вот действительно прославила музыканта картина 1987 года под названием «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей, сингл Hungry Eyes вошел в десятку лучших саундтреков по версии журнала Billboard, в пятерку Кармен ворвался с песней Make me lose control в 1988-м. В 2000 году артист гастролировал в составе All Starr Band Ринго Старра.

Песню Эрика Кармена All By Myself спустя 20 лет после премьеры записала канадская певица Селин Дион в 1996 году. Сингл стал одним из самых крупных хитов исполнительницы в США. Он достиг четвертого места в чарте Billboard Hot 100, вошел в десятку лучших во Франции, Великобритании, Бельгии и Ирландии. Его признали золотым в Штатах и серебряным в Великобритании и Франции. В одном из интервью Дион призналась, что впервые услышала собственную легендарную высокую ноту в песне после монтажа записи — чудеса техники. Продюсеры не были уверены, что звезда сумеет ее спеть, пришлось доказать обратное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба участников группы Boney M.