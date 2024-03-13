«Мы можем и должны»: как в России реализуют новые нацпроекты

Президент подчеркнул — при подготовке любой новой социальной программы работает целая экспертная команда.

В большом интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин ответил на вопрос, который волновал многих россиян в связи с посланием Федеральному собранию. Президент тогда рассказал про новые нацпроекты и мерах поддержки в социальной сфере, требующие больших затрат.

Планы поистине масштабные. А хватит ли у государства средств на их реализацию?

«Все сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов Правительства, Администрации. Все полностью вписывается в бюджетные правила и, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше. А, значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. В целом правильно, но мы и в 2018 году дополнительно планировали направить на развитие экономики, социальной сферы восемь триллионов, а потом увеличивали эти расходы», —прокомментировал Путин.

Президент подчеркнул — при подготовке любой новой социальной программы работает целая экспертная команда. Специалисты просчитывают будущие доходы и расходы, учитывая возможные форс-мажоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил необходимость прогрессивного налогообложения. Российские власти собираются снизить налоговое бремя, в том числе для многодетных семей, подчеркнул президент. Также есть намерения предпринять целый ряд шагов по данному направлению.