«Мы можем и должны»: как в России реализуют новые нацпроекты

Эфирная новость 40 0

Путин: расходы на реализацию нацпроектов вписываются в бюджетные правила

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент подчеркнул — при подготовке любой новой социальной программы работает целая экспертная команда.

В большом интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин ответил на вопрос, который волновал многих россиян в связи с посланием Федеральному собранию. Президент тогда рассказал про новые нацпроекты и мерах поддержки в социальной сфере, требующие больших затрат.

Планы поистине масштабные. А хватит ли у государства средств на их реализацию?

«Все сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов Правительства, Администрации. Все полностью вписывается в бюджетные правила и, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше. А, значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. В целом правильно, но мы и в 2018 году дополнительно планировали направить на развитие экономики, социальной сферы восемь триллионов, а потом увеличивали эти расходы», —прокомментировал Путин.

Президент подчеркнул — при подготовке любой новой социальной программы работает целая экспертная команда. Специалисты просчитывают будущие доходы и расходы, учитывая возможные форс-мажоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил необходимость прогрессивного налогообложения. Российские власти собираются снизить налоговое бремя, в том числе для многодетных семей, подчеркнул президент. Также есть намерения предпринять целый ряд шагов по данному направлению.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:51
Захарова назвала отмену указа Зеленского условием для переговоров
19:48
Об этом важно помнить: о чем Путин рассказал в интервью Киселёву
19:35
Умер звезда культовой франшизы «Звездные войны»
19:34
Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела города Грайворон
19:34
Российские военные подбили украинский танк Т-72 в Новомихайловке
19:18
Не будут бросаться в глаза: хирург раскрыл прогрессивный способ замаскировать рубцы

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
До больницы не хватило 10 минут: умерла снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок