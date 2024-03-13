Собянин сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 9 0

Они свяжут улицы Валаамскую и Академика Королева.

Собянин сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах построить три путепровода на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они свяжут улицы Валаамскую и Академика Королева, написал градоначальник в Telegram.

В результате жители столицы получат «дополнительную транспортную связь» между севером и северо-востоком города, отметил Собянин. Кроме того, по его оценке, увеличится пропускная способность улиц Академика Королëва, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова.

В настоящее время идет сооружение опор путепровода через железнодорожные пути. Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 км дорог, включая путепроводы со съездами с магистрали на улицу Милашенкова и с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую, а также два надземных пешеходных перехода на проектируемой дороге — магистрали вдоль МЦД-3.

Всего в этом году планируется закончить работы на 12 путепроводах.

Путепроводы строятся с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, подчеркнул мэр. Реализовать данный проект ранее поручил президент России Владимир Путин. С этой целью правительство Москвы обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

Ранее Собянин отмечал, что новая железнодорожная магистраль позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест.

«На строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы нашей страны. Более чем для 30 млн жителей тех областей, где пройдет ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни», — говорил мэр.

Благодаря ВСМ добраться от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 10–15 минут.

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