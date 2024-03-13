Захарова назвала отмену указа Зеленского условием для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский должен аннулировать указ, официально запрещающий организацию и проведение переговоров с российской стороной, чтобы Россия на них согласилась. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия при любых раскладах и условиях открыта к дипломатической встрече и готова прийти к компромиссу. Однако пойти на «мировую» российской стороне мешает украинское законодательство.

«Со своей стороны Россия остается открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Однако любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы», — добавила Захарова.

Изначально планировалось, что российские дипломаты могут появиться на официальной, второй по счету встрече, посвященной обсуждению «формулы мира», разработанной Зеленским. Однако в Москве сочли решение тупиковым, поскольку сам формат мероприятия намекает на совсем иной курс и другие акценты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова думает о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму.