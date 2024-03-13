«Подстрекательство»: Захарова о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Захарова назвала подстрекательством к эскалации конфликта слова ЦРУ о помощи ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава американской разведки говорил, что обстрел возможен при одобрении нового пакета помощи Киеву.

Подстрекательством к эскалации украинского конфликта является заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о помощи Вооруженным сидам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта», — сказала дипломат.

Таким образом она прокомментировала слова Бернса. В частности, он заявил, что поддержка США даст Украине возможность нанести удар по Крыму. Иными словами, обстрел с участием ЦРУ возможен в случае одобрения нового пакета помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦРУ Бернс забил тревогу из-за возможного будущего Украины. По его словам, Киев без помощи Вашингтона уже через год примет условия Москвы на переговорах. А поражение Незалежной непосредственно скажется на интересах США.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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