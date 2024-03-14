Необходима даже детям: где и как часто нужно проходить диспансеризацию

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

Терапевт Константинова: диспансеризацию необходимо проходить минимум раз в год

Необходима даже детям: где и как часто нужно проходить диспансеризацию

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Вовремя сделанные обследования могут спасти вас от страшных болезней.

Многие люди могут годами откладывать поход к врачу из-за множества разных причин: нехватка времени, незначительные симптомы и так далее. Однако именно халатное отношение к своему здоровью часто становится причиной позднего обнаружения серьезных заболеваний. Именно поэтому важно регулярно проходить медицинские обследования, даже если вам еще нет 30 лет. В каком именно порядке сдавать комплексные анализы сайту URA.RU рассказала врач-терапевт и заведующая консультативно-диагностическим отделением Марина Константинова.

В первую очередь, специалист отметила, что такие обследования позволяют выявить на ранних стадиях и предотвратить множество опасных заболеваний. Среди них: цирроз, гепатит, пневмония, инсульты, инфаркты, а также различные новообразования.

«Людям старше 50 лет желательно проходить обследование ежегодно. Но я бы рекомендовала всем, независимо от пола и возраста (в том числе детям) проходить диспансеризацию каждый год. Чем раньше выявляется патология, тем легче ее лечить и предотвратить осложнения», — объяснила эксперт.

Чтобы записаться на осмотр, необходимо посетить терапевта, который после приема составит перечень необходимых анализов и обследований, а также, в зависимости от индивидуальных особенностей направит вас к соответствующим специалистам. После прохождения диспансеризации, рекомендуется снова посетить кабинет терапевта. Врач изучит ваши результаты и даст дополнительные рекомендации относительно вашего образа жизни, а также советы по профилактике тех или иных заболеваний.

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