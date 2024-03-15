«Накрыло черное облако»: что за чертовщина происходит с королевской семьей Великобритании

В последнее время при чтении новостей о британской королевской семье может сложиться впечатление, что ее члены имеют дело с потусторонними силами. Судите сами: онкология у короля Карла III, загадочная смерть родственника принца Уильяма, а также исчезновение Кейт Миддлтон после рядовой операции на брюшной полости.

Череда таких странных событий наталкивает на мысли о проклятии, которое нависло над английскими монархами. Чтобы разобраться в ситуации, 5-tv.ru обратился к тарологу и эзотерику Марианне Абравитовой, а также к экстрасенсу и оккультисту Андрею Харрису.

«Накрыло черное облако»

www.globallookpress.com / IMAGO / Mick Atkins; ВКонтакте / Марианна Абравитова / mariannaabravitova; 5-tv.ru

«Действительно, королевскую семью, причем не только самую ее сердцевину, а даже второстепенных и третьестепенных родственников накрыло черное облако. Черная полоса, которая пришла в это большое семейство после смерти королевы Елизаветы II, накрывает их качественно, надолго. И то, что происходит сейчас — болезни, смерть — это только начальная фаза. Сейчас, как по бикфордову шнуру побежит огонек, и мы все услышим много чего трагедийного об этой семье. Это будет касаться не только пожилых ее членов, но и людей среднего возраста, и, как это страшно не звучит, даже детей», — убеждена Абравитова.

Поэтому новостей будет много, но все же говорить о том, когда будет «основной взрыв», неправильно, считает она. На самом деле кармическая предопределенность этого рода на планете Земля присутствует и, конечно, свое королевское предназначение они понесут и дальше.

Так что члены семьи как правили Британией, так это будет продолжаться и дальше. Все-таки это «черное облако», которое накрыло сейчас семью, со временем рассеется и над ними снова взойдет солнце и будут сиять белые облака, высказалась Абравитова.

Таинственное исчезновение Миддлтон

Харрис же высказался о ситуации, в которой оказалась принцесса Уэльская. По мнению эксперта, «проклятие» не коснулось супруги принца Уильяма, однако вмешательства в энергетику ей избежать не удалось.

По поводу эпизода с машиной, в которой якобы был двойник Миддлтон, оккультист высказался однозначно — там все-таки сидели принц и принцесса, потому что энергия пассажирки и Миддлтон идентичны. А вот по ее снимку с детьми, на котором люди усмотрели что-то странное, Харрис действительно смог сделать некоторые выводы.

www.globallookpress.com / The Royal Family; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

«Пришлось посмотреть на ее поле, на то состояние, которое видно. И что я хочу сказать — на самом деле все не так уж плохо и даже хорошо. Если посмотреть на чакры (так называемые энергетические центры), то у Кейт они в принципе в порядке. Самые важные — первая, вторая и третья чакры, потому что именно они у женщин будут отвечать за жизненные силы. Первая чакра у Кейт в прекрасном состоянии — энергия поступает по открытому каналу. Вторая тоже — присутствует энергия жизни и сексуальности. Некоторые люди считают, что она провела тайную операцию по удалению матки. Нет, здесь энергия такая, что в этом плане все нормально. Третья чакра, которая показывает социальную активность человека и уровень его здоровья, в достаточно мощном, хорошем положении, без каких-либо поражений. Верхняя чакра тоже в хорошем состоянии, что говорит о том, что у нее нет никаких проблем с психикой. Единственное, мне не понравилась четвертая чакра. У женщин она отвечает за отношения и любовь, и у Кейт она закрыта», — анализирует Харрис.

Видно, что она находится в некой обиде — она закрылась в себе и считает, что, возможно, не соответствует каким-то требованиям, теоретизирует оккультист. Переходя на более глубокий слой, видно, что принц мог общаться с другой женщиной, иметь с ней какие-то связи в последнее время, и Миддлтон об этом узнала, допускает Харрис.

Это событие могло выбить ее из колеи и именно поэтому она могла не выходить в свет. Но, в целом, на ней по-прежнему лежит «знак королевы», а, значит, в будущем у принцессы Уэльской все будет хорошо, убежден экстрасенс.

Оба специалиста видят для королевской семьи светлое будущее, которое рано или поздно все равно наступит. Вопрос только в том, сколько еще бед успеет причинить им это «черное облако».

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