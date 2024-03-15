«Фантомные долги»: Захарова резко ответила ЕП на претензии по золоту Румынии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 360 0

Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования о золоте

«Фантомные долги»: Захарова резко ответила ЕП на претензии по золоту Румынии

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Дипломат преподала блестящий урок истории.

Золотые запасы передавались Румынии во времена СССР, а после Великой Отечественной стране были прощены долги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы. Согласно историческим материалам, в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — написала она в Telegram-канале.

При этом СССР в 1949 году простил Румынии весь долг за страдания, которые она причинила советскому народу в ходе Великой Отечественной. По тогдашнему курсу страна была должна выплатить 300 миллионов долларов в виде репараций.

Сейчас бы им пришлось заплатить четыре миллиарда. Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то получится в районе 1365–1665 тонн золота, говорит Захарова со ссылкой на оценки экспертов.

В 2012 году МИД России уже высказывался на эту тему, отметила Захарова. И сейчас, вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с соседями, Румыния раскачивает ситуацию в соседней Молдавии, подчеркнула она.

Страна использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы попытаться навесить на Россию «фантомные долги вековой давности». Цель этого — поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне забастовок фермеров, подытожила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас.

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