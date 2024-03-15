ФСБ обнаружила схрон с иностранным вооружением в ДНР

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 45 0

Силовики, в частности, нашли американский ПТРК Javelin.

Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ обнаружили в разрушенной постройке в ДНР американский ПТРК FGM-148 Javelin. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия по выявления лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ и Росгвардия обнаружили заминированный схрон в ДНР.

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