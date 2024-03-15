Не надо влезать в «калитку»: почему ЕС встал против Папы Римского и белого флага для Украины

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ЕС встал против Папы Римского и белого флага для Украины

Фото, видео: Reuters / Remo Casilli; 5-tv.ru

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Такой пощечины Святой Престол еще никогда не получал.

Согласно последним опросам, большая часть немцев поддержала заявления Папы Римского о том, что Украине пора поднять белый флаг. Но глава дипломатии ЕС мнение европейских граждан не разделяет.

Жозеп Боррель сообщил, что понтифик со своим предложением о мирных переговорах «залез в сад, куда его никто не звал». Реакцию европейского чиновника прокомментировали в нашем МИД.

«Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Папа Римский поднял тему, которую в Европе боятся обсуждать. Такое мнение выразило издание Politico. В статье подчеркивается, что Украина находится в отчаянном положении на поле боя, дальнейшая поддержка США под вопросом, а без нее усилия Евросоюза могут зайти в тупик. А потому некоторые чиновники ЕС, которые пока решили остаться инкогнито, считают — надо быть реалистами и в какой-то момент о мире придется начать говорить.

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