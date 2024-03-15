Полет нормальный: операторы дронов смогут общаться с экипажами самолетов

Как выделение специальной частоты повлияет на безопасность и скорость доставки грузов?

Операторы дронов смогут общаться с экипажами самолетов. Об этом говорится в материалах Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились «Известия».

Речь о том, что к каналу связи, по которому обмениваются информацией диспетчеры и обычные летчики, подключат еще и беспилотную авиацию. Это позволит быстрее согласовывать случаи, когда воздушные маршруты пересекаются, а в экстренной ситуации диспетчер напрямую свяжет пилота с оператором дрона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России впервые запустили тяжелый транспортный БПЛА «Партизан». Беспилотник успешно прошел все первые летные испытания.