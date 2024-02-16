В России впервые запустили тяжелый транспортный БПЛА «Партизан»

В России завершились первые испытания новейшего беспилотника. Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» впервые запустили, и он успешно отработал все необходимые маневры. Этот тип беспилотника относится к аппаратам сверхкороткого взлета и посадки, отметили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

В интервью ТАСС представитель организации и по соместительству руководитель проекта Григорий Макеич раскрыл подробности проведения испытаний БПЛА.

«Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 16 февраля провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки „Партизан“, разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем.