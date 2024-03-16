Проголодался и пошел будить: как кот спас хозяйку при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 44 0

Операцию он перенес достойно, а вот на перевязках может и повредничать, повозмущаться.

Проголодался и пошел будить: как кот спас хозяйку при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Рваная рана около хвоста кота Ачи, аккуратно зашитая хирургом и смазанная зеленкой — это не последствия рядовой драки с такими же хвостатыми, а настоящее боевое ранение. Он теперь герой, пишет KP.RU.

Так, 12 марта он только проснулся и, проголодавшись, пошел будить хозяйку Светлану, вместе с которой живет в городе Шебекино Белгородской области. И как только кот, не дождавшись завтрака, улегся на подушку спящей хозяйки, прогремел взрыв.

Это был обстрел города. В доме, где живет Ачи, осколки разбили окна и залетели прямо внутрь.

Один из них попал бы прямиком в голову Светланы, если бы рядом не было пушистого героя. Как только обстрел прекратился, раненого бойца отвезли к ветеринару.

Сама Светлана любимого питомца, конечно, поблагодарила. Он и раньше был уважаемым членом семьи, но теперь в особом почете, тем более, что все еще требуется уход и реабилитация.

По словам врача Ачи, уже дней через десять можно будет снимать швы с раны. Операцию он перенес достойно, а вот на перевязках может и повредничать, повозмущаться. Пока ему действительно требуется ежедневно посещать врача.

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