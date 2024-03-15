«Не сравнивайте»: Ая прокомментировала свою замену на новую солистку в группе «Город 312»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Ая призвала не сравнивать ее с новой солисткой группы «Город 312» Макаровой

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Пресс-служба группы "Город 312"; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ранее коллектив был вынужден взять творческую паузу, однако сейчас было принято решение вернуться к работе. Но уже в новом составе.

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) поделилась новостями о жизни коллектива и своем здоровье. Год назад группа приостановила свою концертную деятельность на фоне болезни Назаренко — последствия коронавируса серьезно ударили по связкам певицы.

Ая призналась, что пока не может порадовать поклонников своим участием в выступлениях, тем не менее, заметила она, группа продолжает жить — была найдена новая солистка, и музыканты уже готовят новый альбом с ней.

На смену Айе пришла двадцатилетняя Диана Макарова. Участники группы заметили ее на одном из конкурсов.

«Не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать. У вас будет возможность услышать новые песни группы „Город 312“, которые я не успела записать еще. Вот человек будет нас выручать. Поэтому будьте, пожалуйста, добрыми», — прокомментировала Светлана.

Ая отметила, что сама она сейчас, пока есть время, займется своим здоровьем. А после у нее в планах сюрприз для слушателей — сольный альбом.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Город 312» нашла новую солистку.

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.64
0.10 100.26
0.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

13:06
Песков рассказал о своем участии в голосовании на выборах президента России
13:03
Экипажи БМП-3 разбили позиции ВСУ с польским минометом
12:58
Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ
12:56
«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
12:50
«Историю Дианы мы помним хорошо»: Захарова отреагировала на исчезновение Кейт Миддлтон
12:48
Российский экипаж МКС принял участие в голосовании на выборах президента

Сейчас читают

«Если продержится»: в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины
Они наденут те же костюмы и отправятся в тот же круиз: кто и зачем намерен построить «Титаник-2»
«Нас постигло большое горе»: умершей актрисе так и не смогли поставить диагноз
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок