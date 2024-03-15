Российский дипломат рассказала, кто поможет быстрее найти королевскую особу.

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон не ищут, потому что ее надо «не найти». Она же не «Новичок» или «рука Москвы». На это указала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отреагировала на «таблоидный шабаш», который устроили британские СМИ на фоне исчезновения супруги принца Уильяма. Та, согласно информации Кенсингтонского дворца, перенесла операцию на брюшной полости, а после не появлялась на публики около двух месяц.

После все же появилась пара снимков с принцессой, только вот они доверия не внушили. Там обнаружили фотошоп. Значит, отметила Захарова, в следующий раз фальсифицировать королевская семья будет качественнее.

«Правду никто говорить не собирается. Ведь историю Дианы мы все хорошо помним. Вообще в Лондоне быстро находятся только „Новичок“ и „рука Москвы“. На это требуется дня два-три. А все, что надо „не найти“, ищут долго», — прокомментировала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ в заключение дала совет британцам, которые остались одурачены всей этой нелепой историей. По ее словам, найти Кейт Миддлтон помогут проживающие в Британии «расследователи» — Мария Певчих*, Христо Грозев*, а также Bellingcat**. Они совершали находки за тысячи километров от Британии, а уж под своим носом королевскую особу точно сыщут, да и очень скоро — аккурат к субботе.

Ранее 5-tv.ru писал, что за чертовщина происходит с королевской семьей Великобритании.

* — внесены в список иноагентов.

** — издание внесено в список СМИ-иноагентов.