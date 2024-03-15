В Белгородской области задержали россиянку, готовившую диверсию на ж/д объекте

Силовики задержали в Белгородской области гражданку России, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте. Об этом сообщает Управление ФСБ России по региону.

Установлено, что женщина действовала по заданиям спецслужб Украины. Сотрудники ФСБ задержали ее с поличным.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. По информации ФСБ, делал он это для создания ложных целей для системы противовоздушной обороны (ПВО).