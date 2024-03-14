Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Президент принял участие в церемониях по созданию ВСМ и заливке бетона в основание седьмого блока Ленинградской АЭС.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемониях по ее созданию и заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС по видеосвязи.

Следует отметить, что в церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он находился на станции Крюково в Зеленограде, где сделают один из вокзалов для магистрали.

Также в Сосновом бору Ленобласти находились гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и губернатор региона Александр Дрозденко.

Путин указал на важность обоих проектов. Строительство ВСМ начнется с флагманского проекта, который соединит Москву и Петербург, напомнил президент.

По его словам, ВСМ будет способствовать росту деловой активности и туризма, ведь магистраль пройдет по территории шести регионов, где проживает порядка 30 миллионов человек. Это примерно 20% всего населения России.

«В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности», — заявил Путин.

Кроме того, проект создания этой магистрали уже очень давно обсуждался. Однако теперь в финансовом, экономическом и технологическом смыслах Россия созрела для реализации данного проекта.

В феврале Собянин заявлял, что строительство ВСМ-1 улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян, живущих в регионах. Задачи по этому проекту позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении и увеличат технологический суверенитет нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСМ между Петербургом и Москвой изменит Россию. Фактически две столицы станут одной гигантской агломерацией.