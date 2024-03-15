«Массово прячутся»: 48% украинцев не хотят идти в «мясные штурмы» на фронт

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Политолог Дудаков: 48% украинцев массово прячутся от сотрудников ТЦК

«Массово прячутся»: 48% украинцев не хотят идти в «мясные штурмы» на фронт

Фото: Reuters / RFE / RL / Serhii Nuzhnenko

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На Украине осталось менее четырех миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, подпадающих под мобилизацию.

Почти половина украинских мужчин всевозможными способами уклоняются от встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), как называют на Украине военкоматы. Об этом заявил российский политолог Малек Дудаков.

«В связи с огромным оттоком населения с Украины только 3,7 миллиона мужчин могут подпасть под мобилизацию. Но и те массово прячутся и пытаются избежать встречи с ТЦК. В последнем опросе с Украины 48% мужчин отказались отправляться в „мясные штурмы“ на фронт», — цитирует эксперта EADaily.

Также около половины граждан Украины уверены, что Запад в конце концов заставит Киев пойти на заморозку конфликта, территориальные потери и другие уступки. Это еще больше снижает желание украинцев идти на фронт и подрывает доверие к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ситуация на Украине стремительно ухудшается, говорится в статье. На мобилизацию Киеву необходимо 20 миллиардов долларов, однако дефицит бюджета страны уже около 40−50 миллиардов, а ее кредитный рейтинг понижен почти до преддефолтного уровня.

В Минобороны Украины ранее заявили, что всего в стране находится менее четырех миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. Остальные, а это еще более семи миллионов человек, уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или получили бронь на работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев готовится к новой волне мобилизации, которая должна заменить более 300 тысяч боевиков, находящихся на передовой.

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