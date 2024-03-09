Таков вердикт: зачем Залужного заставили пройти военно-врачебную комиссию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 306 0

СМИ: врачебная комиссия признала Залужного непригодным к военной службе

Таков вердикт: зачем Залужного заставили пройти военно-врачебную комиссию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/A

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Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ зимой 2024 года. Как связаны эти события?

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был признан негодный к военной службе. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают местные СМИ, непригодный Залужного признала военно-врачебная комиссия. Вердикт был вынесен до того, как бывшего главкома ВСУ назначили послом в Великобритании.

«Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, где был признан непригодным для службы в армии», — говорится в материале.

Таким образом после отставки любая армейская должность стала для него недоступна.

Когда конкретно Залужный проходил комиссию — во время исполнения обязанностей главкома или уже позже, издание не уточняет.

От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать Вооруженными силами Украины стал Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского.

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