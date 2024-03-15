«Плесень, грибок и болезни»: украинский журналист раскрыл правду об учебных центрах ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

Украинский журналист Асеев: учебки ВСУ похожи на смесь СИЗО и тубдиспансера

«Плесень, грибок и болезни»: украинский журналист раскрыл правду об учебных центрах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Представители киевского режима буквально отлавливают мужчин на улицах и отправляют их воевать.

Украинские военные учебные центры похожи одновременно на тюрьмы и туберкулезные диспансеры. Об этом заявил вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) местный журналист Станислав Асеев.

«Нашу группу новобранцев привезли в учебный центр, условия в котором скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Кроме того, некоторые новобранцы, по словам Асеева, за месяц «обучения» даже не держали в руках оружие, зато они занимаются сбором мусора и заготовкой дров, а иногда им приходится жить в палатках в лесу. Многие из них — насильно мобилизованные мужчины после 40, некоторые имеют серьезные диагнозы, например, эпилепсию или гепатит.

Между тем Киев готовится к новой волне мобилизации, которая должна заменить более 300 тысяч боевиков, находящихся на передовой. А всего Украина планирует призвал в ряды ВСУ полмиллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины.

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