🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 марта, сегодня не пренебрегайте советами окружающих. но будьте бдительны: целиком и полностью полагаться на их мнение тоже не стоит.

♈ Овны

Предложения посыпятся со всех сторон. Принимайте решение взвешенно, продумайте варианты развития ситуации. Звезды абсолютно уверены в успехе предприятия, участие в котором предполагает хороший доход. Эмоционально отдыхать лучше вдали от шумных компаний.

Космический совет: живите на радость себе

Тельцы

Создайте вокруг себя позитивную атмосферу, от этого будет зависеть настроение на весь день. Скучные занятия разнообразит нестандартный подход, а ваш пример вдохновляюще подействует на коллег.

Космический совет: используйте свой свободный выбор

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Близнецы

Период застоя проходит, пора активно взяться за дела. Особенно за те, под которыми пора подводить черту. Обсуждать детали с предполагаемыми партнерами предпочтительно за чашкой чая, это настроит собеседников на позитивный лад.

Космический совет: делайте то, что считаете нужным

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Раки

Звезды советуют не сообщать всему миру о своих планах. Велика вероятность, что ваши успех и слава всерьез кого-то разозлят, и придется столкнуться с подстроенными пакостями. Сложная обстановка в семье может выйти из-под контроля.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу

Львы

Любые задачи вам по силам, препятствия не заставят свернуть с пути, а значит, вы вправе рассчитывать на соответствующее вознаграждение. Можно планировать покупки и не бояться спонтанных желаний потратиться, стабильность в финансах это позволяет.

Космический совет: обращайте внимание на мелкие радости

Девы

Будьте наготове: может поступить приглашение на раут, где предстоит обсуждать в том числе и рабочие вопросы. Кстати, одинокие представители знака могут встретить здесь того, кто покорит ваше сердце. Если вы еще не отдыхали, то пора планировать отпуск.

Космический совет: оставьте тревоги о прошлом

Весы

Смотрите на вещи реально. Если слышите критику — есть повод поработать, а не дуться. Держитесь в стороне от сплетников, не позволяйте им влиять на развитие отношений в семье. Любые финансовые вопросы лучше отложить, для трат неблагоприятный период.

Космический совет: старая версия вас ушла, а новая здесь

Скорпионы

Беспокойство о материальном положении можно отложить, звезды обещают скорое пополнение на счет. Вы прикладываете немало усилий, чтобы оправдать планируемое поощрение. Друзья всегда готовы поддержать, цените их искренность.

Космический совет: вы должны разрубить цепи на своих ногах

Стрельцы

Для карьерных свершений выбирайте первую половину дня. Этот период подходит для переговоров разного уровня, поиска ответственных единомышленников. Позже внимания потребуют проблемы в доме. В магазине воздержитесь от внеплановых покупок.

Космический совет: ищите необычное в повседневности

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Козероги

Вероятны некоторые промедления: придется постоянно отвлекаться. Сумеете подхватить дела внезапно вышедшего из игры коллеги, обнаружите неточности, и в итоге приведете всех к финишу. Дома вас ждут уют и любовь, не задерживайтесь в офисе.

Космический совет: просто верьте в лучшее

Водолеи

Всеобщее настроение, витающее в аккаунтах отпускников, подействует и на вас: хочется не работать, а на пляж. Если обстоятельства позволяют, так и сделайте. Однако не упустите из-за поездки встречу с важным для вашего будущего человеком.

Космический совет: никогда и никого не обманывайте

Рыбы

Несмотря на прилив сил, придерживайтесь умеренности в нагрузках. Перебор с обязательствами выбьет из графика, а сорванный дедлайн скажется на репутации. Одиночкам следует оглядеться: ваша судьба ближе, чем вы думали.

Космический совет: не пытайтесь забегать вперед

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

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