«Развивается из полипов»: названы первые симптомы рака кишечника

Рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологии с высокой долей летальности. О том, по каким симптомам можно заподозрить заболевание, изданию Газета.ру рассказал врач-онколог, хирург Беслан Балкаров.

«Риск заболеть колоректальным раком существенно увеличивается с возрастом. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Возможность наследственной передачи увеличивает риск развития колоректальных новообразований в три-пять раз. 50% случаев связано с образом жизни и длительным воздействием канцерогенов. Практически всегда колоректальный рак развивается из полипов, хотя большинство из них и не перерождаются в злокачественную опухоль», — рассказал Балкаров.

Онколог подчеркнул, что колоректальному раку свойственно медленное течение. До появления первых симптомов проходит много времени.

Клинические проявления зависят от места локализации опухоли. Симптомы настолько слабо выражены, что заподозрить наличие опухоли без комплексного обследования невозможно. Явные признаки болезни начинают появляться только на последних стадиях.

К самым первым признакам колоректального рака Балкаров отнес боли в животе, дискомфорт в кишечнике (кажется, что он шевелится), метеоризм и кишечные спазмы.

Более серьезные симптомы, вызывающие тревогу, — кровь в стуле, нестабильный стул (диарея чередуется с запорами), быстрая и болезненная дефекация, ощущение неполного опорожнения, ректальное кровотечение, потеря веса без видимой причины, а также развитие анемии, появление бледности и слабости.

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