В небе над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов RM-70 Vampire
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Около восьми утра по московскому времени в небе над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов RM-70 Vampire. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает Министерство обороны России.
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