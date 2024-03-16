В небе над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов RM-70 Vampire

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 33 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

В небе над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов RM-70 Vampire

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Около восьми утра по московскому времени в небе над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов RM-70 Vampire. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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