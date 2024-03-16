У народного артиста России Сергея Маковецкого украли 200 тысяч рублей в отеле

У народного артиста России Сергея Маковецкого в одном из московских отелей похитили большую сумму денег. Известно, что у звезды пропали почти 200 тысяч рублей.

Источник 5-tv.ru поделился подробностями этого происшествия и подтвердил, что у актера действительно пропали деньги из рюкзака. Сообщается, что вчера вечером после выступления Маковецкий поехал прогуляться по городу вместе со своим крестником, а свои личные вещи оставил водителю.

Водитель, в свою очередь, передал их сотруднику отеля, который поставил рюкзак в специальную ячейку для хранения.

Когда Сергей вернулся с прогулки, то забрал свой рюкзак и пошел ужинать в ресторан при отеле. Когда Маковецкий собирался оплачивать счет в ресторане, то обнаружил, что там нет конверта с деньгами, в котором лежали 195 тысяч рублей. Известно, что в последний раз конверт он видел в рюкзаке в своей гримерной.

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