Михаил Ширвиндт прервал молчание после смерти отца

Сын актера выложил трогательное архивное фото.

Михаил Ширвиндт вышел на связь с подписчиками после смерти отца и опубликовал архивное фото в личном блоге.

Александр Ширвиндт с сыном Михаилом. Instagram* / shirvindt

Артист подписал пост «Папа». На фотографии Александр Ширвиндт держит на руках маленького сына Михаила.

Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта в больнице. О смерти артиста сообщил Сергей Газаров, художественный руководитель учреждения.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где сыграл более 30 ролей и затем стал его художественным руководителем.

В 1957 году Ширвиндт вступил в брак с архитектором Наталией Белоусовой. У них родился сын Михаил, который также стал актером. Супруги прожили в браке более 60 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди начали приносить цветы к Театру сатиры в память о Ширвиндте.

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